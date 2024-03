Illertissen

vor 46 Min.

Die Wächter von Tüssen: Über die Geschichte der Illertisser Schlosstürme

Plus Die Vöhlin'schen Baumeister errichteten einst drei Türme, gemeinhin "Lueginsland" genannt. Einer ist heute noch zu sehen. Welchen Zweck die Bauwerke erfüllten.

Von Ralph Manhalter

Zugegeben, wir leben nicht gerade in einer von Konflikten befreiten Zeit. Allenthalben testosterongesteuerte Populisten und Potentaten, die dem Zeitgenossen, wenn nicht gerade Furcht einflößen, so doch zumindest Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Also zurück in die gute alte Zeit? Es muss ja nicht gleich das Mittelalter sein, aber wie wäre es mit dem sogenannten Alteuropa, jener Epoche vor der Französischen Revolution, als alles noch seine rechte Ordnung hatte …Hier bitte Stopp! Diese frühe Neuzeit zwischen circa 1500 und 1800 erwies sich im Nachhinein in vielen Punkten als grausamer als das ach so gescholtene Mittelalter. Als abschreckendes Beispiel seien hier nur die Hexenverfolgungen genannt. Auch das Ständewesen etablierte sich bis zur Perfektion, bevor Aufklärung und schließlich Revolution dem Ganzen den Garaus machten. Und vor allem musste man auf der Hut sein, denn bekanntlich kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Böse, oder sagen wir unangenehme Nachbarn hatte die Herrschaft Tüssen, das heutige Illertissen, genug.

Jener im Süden war ein ganz besonderer Plagegeist, ganz egal, ob der Inhaber Illereichens Rechberg oder Limburg-Styrum hieß. Vor Kurzem berichteten wir an dieser Stelle über den langandauernden Zwist zwischen Baron und Graf. Als die Vöhlin 1520 die Herrschaft Tüssen übernahmen, erwies sich die ehemals kirchbergische Burg wohl als ziemlich heruntergekommen. Neben dem Ausbau als Wohnsitz gehörte somit eine Ertüchtigung der Festungsanlagen zur vorrangigen Maßnahme, immerhin befinden wir uns noch im kriegerischen 16. Jahrhundert. Wohl parallel zur Errichtung des Hinteren Schlosses durch Erhard II. Vöhlin umfasste nun der neue Herr Illertissens im Westen, Norden und Osten den gesamten Komplex mit einer eng an die Gebäude anliegenden Befestigungsmauer. Nur im Süden gestattete eine Zugbrücke den Zugang in den Schlosshof.

