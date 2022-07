Dieb bricht Schloss auf und stiehlt E-Scooter

Der Täter hatte das Drahtschloss aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Vor einer Gemeinschaftsunterkunft in der Mozartstraße in Illertissen hat eine unbekannte Person im Verlauf des Sonntags einen E-Scooter gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizeiangaben im Zeitraum zwischen 12 und 17.30 Uhr. Das Drahtschloss des Elektrokleinstfahrzeugs, mit dem das Gefährt gesichert war, wurde aufgebrochen und der Roller mitgenommen. Die Polizei schätzt den Diebstahlsschaden auf 400 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 20 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)