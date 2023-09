Dieb entwendet Geldbeutel und Schlüsselbund aus einem Büroraum

Eine unbekannte Person betritt ein Firmengelände in Illertissen und begeht dort einen Diebstahl. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Eine unbekannte Person hat am Donnerstagnachmittag einen Geldbeutel und einen Schlüsselbund aus einem Firmengebäude in Illertissen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, betrat diese Person zwischen 14 und 16 Uhr ein Firmengelände in der Dietenheimer Straße und entwendete aus einem unversperrten Büroraum einen Geldbeutel samt Bargeld sowie einen Schlüsselbund. Den Beuteschaden schätzen die Beamten auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die Polizei Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)