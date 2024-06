Dieb nimmt Geld aus Kasse und rennt davon

Als eine Illertisser Apotheke leer ist, greift der Mann zu. Eine Kunde, der hereinkommt, spricht ihn an. Doch der Dieb kann flüchten.

Ein Unbekannter hat am Montagmittag gegen 12.50 Uhr in einer Illertisser Apotheke eine für ihn günstige Gelegenheit genutzt. Der Mann nahm Geld aus der Kasse und flüchtete damit.

Wie die Polizei berichtet, betrat der Dieb die Apotheke zu einem Zeitpunkt, als sich alle Angestellten im hinteren Bereich befanden und der Verkaufsraum für einen Augenblick leer war. Der Mann ging direkt zur Kasse und entnahm mehrere Scheine. Da kam ein Kunde in die Apotheke und sprach den Dieb an. Dieser flüchtete jedoch sofort aus der Apotheke und dann in Richtung Carnac-Platz. Die verständigten Polizeibeamten sicherten vorhandene Spuren und leiteten Ermittlungen wegen Diebstahls ein. (AZ)