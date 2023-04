Dieb stiehlt Fahrrad aus Hofeinfahrt in Illertissen

Ein unbekannter Täter entwendet in Illertissen ein Herrenfahrrad von einem Grundstück an der Färberstraße. Es weist zwei auffällige Merkmale auf.

In Illertissen ist ein Fahrrad aus einer Hofeinfahrt gestohlen worden. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht von Samstag, 1. April, 22.30 Uhr, auf Sonntag, 2. April, 13.45 Uhr, in der Färberstraße. Ein bislang unbekannter Täter nahm das grau-silberne Herrenrad der Marke Cyco mit, das versperrt in der Hofeinfahrt stand. Am Fahrrad ist laut Polizeibericht neben einem auffallend neonpinken Schlüsselschloss eine Fahrradanhängerkupplung am Hinterrad verbaut. Die Polizeiinspektion Illertissen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07303/96510. (AZ)