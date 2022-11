Dieb stiehlt in Illertissen ein schwarzes Herrenrad

Bislang ist unklar, wer in Illertissen ein schwarzes Fahrrad gestohlen hat, das mit einem Schloss gesichert war. Die Polizei sucht Zeugen.

Aktuell ermittelt die Polizei, wer im Zeitraum zwischen Samstag, 15.15 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, ein Fahrrad am Bahnhof in Illertissen gestohlen hat. Laut Angaben der Beamten hat der Besitzer sein schwarzes Herren-Trekkingrad der Marke Pegasus am Fahrradabstellplatz geparkt und mit einem Schloss abgesperrt.

Der Beuteschaden liegt im geringen dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)