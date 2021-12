Dieb wird bei Dosenklau in Illertissen erwischt und kehrt später zurück

Aktuell ermittelt die Polizei, wer versucht hat, in einem Illertisser Supermarkt Getränkedosen zu stehlen. Das Besondere: Der Täter kehrte nach der Tat zurück.

Ein Angestellter eines Supermarktes hat in Illertissen einen bislang unbekannten Mann bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Dietenheimer Straße. Der Verdächtige steckte in den Verkaufsräumen zwei Getränkedosen in seine Jackentasche. Als er an der Kasse die Waren nicht auf das Band legte, sprach der Mitarbeiter den Mann auf sein Verhalten an. Der Unbekannte rückte daraufhin die Getränkedosen heraus. Er wurde von einem Verantwortlichen des Supermarktes des Ladens verwiesen und erhielt Hausverbot.

Der Dieb kehrt in Illertisser Supermarkt zurück

Die Angelegenheit schien zunächst geklärt. Allerdings kam der Verdächtige nach etwa einer Stunde mit einem weiteren Mann zurück in die Filiale und wollte sich bei dem Verantwortlichen über das Vorgehen beschweren. Deshalb wurde die Polizei verständigt. Als die Beamten am Tatort eintrafen, waren die beiden Männer jedoch erneut verschwunden. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls sowie Hausfriedensbruchs ein. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch