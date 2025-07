Diebstahl im Fitnessstudio: Polizei findet Drogen und verbotene Waffen bei 17-Jährigem

Zwei Sportler sind am Donnerstagnachmittag in einem Fitnessstudio in Illertissen bestohlen. In Verdacht geraten ist ein 17-Jähriger. Bei einer Durchsuchung der Wohnräume des Jugendlichen wurde nicht nur das Diebesgut gefunden.

Die beiden Sportler hatten nach Polizeiangaben ihre Geldbörsen im Umkleideraum zurückgelassen und stellten nach dem Training fest, dass Bargeld entwendet wurde. Es habe sich ein konkreter Tatverdacht gegen einen 17-Jährigen ergeben, der sich im Tatzeitraum im Fitnessstudio aufhielt. Eine Polizeistreife wurde hinzugerufen.

Auf richterliche Anordnung erfolgte wenig später die Durchsuchung der Wohnräume des Tatverdächtigen. Hierbei konnte das Diebesgut, mehrere Euro-Scheine, aufgefunden und sichergestellt werden. Darüber hinaus wurden mehrere nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände sowie Cannabisprodukte und Betäubungsmittelutensilien aufgefunden. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen des Diebstahls und Verstößen nach dem Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)