Diese 17 Kleinprojekte in der Region bekommen Geld aus dem Fördertopf

Insgesamt 100.000 Euro Regionalbudget gibt es dieses Jahr für die ILE-Kommunen rund um Illertissen. Das Geld hat jedoch nicht für alles gereicht.

Auch für das Jahr 2022 hat die ILE Iller-Roth-Biber wieder das Förderprogramm "Regionalbudget" des Amts für Ländliche Entwicklung beantragt. Nach Bewilligung und offiziellem Aufruf im Januar sind bis 28. Februar insgesamt 23 Förderanträge eingegangen. Da der ILE allerdings nur ein maximales Budget von 100.000 Eurozur Verfügung steht und die Summe aller eingegangenen Anträge dieses Limit bei Weitem überschritten hätte, musste mehreren Antragstellenden leider eine Absage erteilt werden.

Von Projekten mit historischem Bezug wie Schautafeln in Kellmünz und Osterberg oder die Gemeindechronik Roggenburg über Utensilien für die Oberrother Vereine bis hin zur Freizeitgestaltung wie ein Tischkicker oder ein Spielgerät für den Spielplatz Meßhofen decken die 17 bewilligten Projekte eine große Bandbreite an Feldern ab, die der Entwicklung der ILE-Region förderlich sind.

Der Garten im Illertisser Schlosshof wird ebenfalls gefördert

Die größten Summen fließen dabei in das Roggenburger Projekt "Pferde fördern Begegnung und ökologische Vielfalt" (8005 Euro), die neuen Büchereiräume in Unterroth (9470 Euro), die Gemeindechronik "50 Jahre Gemeinde Roggenburg" (10.000 Euro), die Buswartehallen für Obenhausen (10.000 Euro), ein Spielgerät zum Klettern und Balancieren in Meßhofen (9600 Euro), den Informationspfad 111 Klimabäume (9058 Euro) sowie die Gestaltung des Gartens im Illertisser Schlossinnenhof als historischer Garten sowie Bienennährgarten (10.000 Euro).

Die Antragstellenden haben nun bis zum 20. September Zeit, ihre Projekte in die Tat umzusetzen.