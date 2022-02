Illertissen

vor 17 Min.

Diese Auflagen gelten für die "Corona-Spaziergänge" in Illertissen

Die Teilnehmer der nicht angemeldeten "Spaziergänge" in Illertissen müssen sich am Sonntag an die Auflagen einer Allgemeinverfügung halten.

Plus Das Neu-Ulmer Landratsamt hat eine Allgemeinverfügung erlassen. Landrat Freudenberger kritisiert das Vorgehen der unangemeldeten Demonstrationen.

Von Rebekka Jakob

Nach der massiven Kritik aus Illertissen an den wöchentlichen "Corona-Spaziergängen" hat das Landratsamt Neu-Ulm jetzt eine Allgemeinverfügung erlassen, in der klare Regeln für die unangemeldeten Demonstrationen aufgestellt werden. Das Landratsamt hatte Konsequenzen angekündigt, nachdem ein Teil der "Spaziergänger" am vergangenen Sonntag zum Haus des Illertisser Bürgermeisters gelaufen waren. Doch nicht alles, was die Illertisser an den Demonstrationen ärgert, kann auch tatsächlich verboten werden.

