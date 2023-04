Illertissen

Diese Ausstellung im Museum der Gartenkultur wandelt sich ständig

Kurator Reinhard Hemmer (links) und Dieter Gaißmayer freuen sich über die ungewöhnliche Ausstellung zum Zehnjährigen des Museums der Gartenkultur in Illertissen.

Plus Zum zehnjährigen Bestehen des Glasbaus auf der Illertisser Jungviehweide beginnt die Ausstellung „Was? Aus Pflanzen!“. Sie liefert überraschende Erkenntnisse.

Im Museum der Gartenkultur auf der Jungviehweide in Illertissen ist am Dienstag eine neue Ausstellung eröffnet worden. Sie trägt den Titel: „Was? Aus Pflanzen!“ Aber was haben Fahrräder oder Reifenhersteller dort verloren? Und warum betont Kurator Reinhard Hemmer, dass die Schau eigentlich noch gar nicht fertig ist? Es ist spannend, weshalb Dieter Gaißmayer, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gartenkultur, findet: „Ein Besuch wird da nicht reichen.“

Tatsächlich finden in dem Glasbau seit seiner Eröffnung mit zugehöriger Stiftung vor zehn Jahren – gegründet von Dieter Gaißmayer, Wolfgang Hundbiss, Reinhard Hemmer – regelmäßig besondere Themenausstellungen statt. Neu ist diesmal, dass die Schau teils Wandlungen beziehungsweise Entwicklungen erlebbar machen soll und zudem von fachlich spannenden Aktionen begleitet wird. Bei der Eröffnung im kleinen Kreis wurde schnell klar, dass manches wie etwa die Färberpflanzen in den Schaubeeten gerade im Werden begriffen ist und die zusammengetragenen Inhalte sich über Museumsgelände, Staudengärtnerei sowie den Baum- und Kunstpfad mit Zukunftsbäumen des Illertisser Forstreviers am Waldeingang erstrecken. Auf drei verschieden langen Rundwegen lassen sich beim Besuch der Ausstellung somit auch Schwerpunkte setzen.

