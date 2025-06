Diese Oasen in Illertissen sind am Tag der offenen Gartentür zu bestaunen

Einen Blick in Nachbars Garten ist beim „Tag der offenen Gartentür“ am Sonntag, 29. Juni, im Kreis Neu-Ulm möglich. Der Kreismustergarten in Weißenhorn sowie drei private Gärten sind von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Außerdem lädt die Staudengärtnerei Gaißmayer zu Führungen ein.

In der Martin-Luther-Straße 1 in Illertissen präsentieren Ulrike Herzgsell und Michael Klose ihren abwechslungsreich gestalteten, über 40 Jahre alten Naturgarten. Dieser wurde im vergangenen Jahr mit dem Zertifikat „Bayern blüht – Naturgarten“ ausgezeichnet und bietet mit seinem Baumbestand, heimischen Wildpflanzen, Kräutern und Biotopen wertvollen Lebensraum auch für bedrohte Tiere. Auf dem 800 Quadratmeter großen Eckgrundstück mit begrüntem Haus, Trockenmauern, Nisthilfen und Wildbienenquartieren haben auch Hühner und Enten ein Zuhause.

Drei Familien aus Illertissen sind beim Tag der offenen Gartentür dabei

In Illertissen-Au gewähren Gabriele Ritschel und Michael Müller in der Bürgermeister-Wanner-Straße 54 einen Einblick in ihren 700 Quadratmeter großen Nutz- und Ziergarten. Unter dem Motto „Vielfalt statt Einfalt“ ist der rund 20 Jahre alte Garten artenreich mit Stauden und Sträuchern, allerlei Gemüse, vielen Kräutern, diversen Beerensträuchern und einer Spalierobsthecke bestückt. Neben Nistkästen und Insektenhotels finden Igel und Fledermaus hier genügend Unterschlupf. Für die Bestäubung sorgen seit 2017 die hauseigenen Bienenvölker.

Ein weiterer Garten in Illertissen-Au öffnet in der Heinrich-Mack-Straße 15 seine Gartenpforte. Hier präsentieren Franziska und Markus Briglmeir ihren ebenfalls zertifizierten Naturgarten, welcher artenreich bepflanzt das renovierte Haus aus den 1950er Jahren mit altem Baumbestand umrahmt. Ein Bauerngarten wurde vor einigen Jahren mit alten Materialien passend angelegt. Insekten- und vogelliebende Gehölze umrahmen das Grundstück und auch kleine Kinder und neun Hühner fühlen sich wohl.

Führungen durch den Kreismustergarten Weißenhorn und die Staudengärtnerei Gaißmayer

Mit von der Partie ist der Kreismustergarten in der Ulmer Straße 31 in Weißenhorn. Neben kreativen Pflanzideen laden gestaltete Kunstwerke von Künstlerinnen und Künstlern des Kunstzirkels Illertissen und Kunstforums Vöhringen zum Besuch ein. Im 9.000 Quadratmeter großen Schaugarten gibt der Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, Rudolf Siehler, bei Führungen Tipps zur Gestaltung ökologisch wertvoller Gärten. Zudem entführt der Imkerverein Weißenhorn in die Wunderwelt der Bienen.

Partner beim „Tag der offenen Gartentür“ ist einmal mehr der Verein „Förderer der Gartenkultur“ bei der Staudengärtnerei Dieter Gaißmayer in der Jungviehweide in Illertissen. Hier werden Führungen durch die Staudengärtnerei (um 11, 13 und 15 Uhr) und durchdie Museumsgärten (um 14 Uhr) angeboten. (AZ)