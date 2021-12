Illertissen

vor 16 Min.

Marode Fahrbahnen: Diese Straßen in Illertissen sollen ausgebaut werden

Plus Die Liste der Ausbauprojekte ist lang, nicht alles wird sich so verwirklichen lassen. Zumindest die schlechteste Straße im Stadtgebiet ist nächstes Jahr dran.

Von Rebekka Jakob

Der schlechte Zustand mancher Straßen im Stadtgebiet von Illertissen setzt sogar die Stadträte in Erstaunen. Markus Ritter ( CSU) war unlängst in Tiefenbach auf der Josef-Höß-Straße unterwegs, erzählte er in der Stadtratssitzung. Sein Urteil: "Ich hätte nicht gedacht, dass es so was noch gibt in Illertissen." Laut einer Liste der Stadtverwaltung, auf der auch die besagte Straße in Tiefenbach zu finden ist, gibt es jedoch noch durchaus mehr Straßen im Stadtgebiet, die ähnlich wie die Strecke in Tiefenbach dringend repariert werden müssen. Längst nicht alle Wünsche lassen sich jedoch erfüllen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen