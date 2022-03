Diesen Sommer ist wieder was los: Das tut sich in Illertissens Innenstadt

Plus Der Terminkalender ist voll, nach der Corona-Pause sollen viele Veranstaltungen wieder stattfinden. Und auch beim Stadtmarketing gibt es Neuigkeiten.

Ein Sommer, wie er früher einmal war - das könnte dieses Jahr in Illertissen tatsächlich klappen. Der Terminkalender für die nächsten Monate ist nach zwei Jahren Corona-Flaute wieder proppenvoll. Und auch in Sachen Innenstadtbelebung blüht die Bienen- und Gartenstadt dieses Jahr auf.