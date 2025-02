Dieses Trio lässt Illertissen aufhorchen

Dass drei Musikschaffende von Weltklasse zusammen in Illertissen auftreten, ließ das Publikum erwartungsvoll in den Festsaal des Kollegs strömen. Hinzu kam, dass Albrecht Menzel auf einer Violine von Stradivari namens „Lady Hallé/Ernst“ von 1709 und Raphaela Gromes ein Cello von Carlo Bergonzi aus dem Jahr 1840 spielten. Für den Part am Flügel stand Julian Riem bereit. Die drei Musiker, von früheren Auftritten in Illertissen bereits bekannt, wussten das hiesige Publikum einmal mehr zu begeistern.

