Aktion "Gelbes Band": Hier gibt es in Illertissen und Dietenheim wieder Obst für alle

Obstbäume im Stadtgebiet, die mit einem Gelben Band gekennzeichnet sind, dürfen ab dem 16. September wieder kostenlos abgeerntet werden. So funktioniert das.

In den kommenden Tagen und Wochen heißt es für Obstfreunde wieder Ausschau halten nach gelben Bändern. Die zeigen nämlich an, dass hier ganz legal Obst gepflückt werden darf. Die Stadt Illertissen startet dieses Jahr am 16. September in die Aktion. Und auch Bürgerinnen und Bürger, die gerne Obst an andere abgeben wollen, können mitmachen. Und auch in Dietenheim hängen die Bäbnder bereits an zahlreichen städtischen Bäumen.

Hinter der Aktion „Gelbes Band“ steckt der Gedanke, ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung zu setzen. Darum dürfen ab dem 16. September wieder Obstbäume im Stadtgebiet von Illertissen, die mit einem gelben Band gekennzeichnet sind, von Bürgerinnen und Bürgern abgeerntet werden. Wie bereits im Vorjahr sind dazu auch Besitzerinnen und Besitzer von Bäumen und Obstwiesen, die nicht alles selbst abernten können oder wollen, eingeladen, sich der Aktion anzuschließen. Das gelbe Band ist im Bürgerbüro kostenfrei erhältlich.

An diesen Standorten gibt es in Illertissen kostenloses Obst

Wichtig ist allerdings: Nur die eindeutig gekennzeichneten Bäume dürfen abgeerntet werden, alles andere ist Diebstahl und kann zur Anzeige gebracht werden. Die Standorte der städtischen Obstbäume sind

Au, Josef-Ost-Straße Ecke Am Pfarrzentrum

Ecke Am Pfarrzentrum Nordtangente vor dem Kreisverkehr auf der Nordseite

Kreisverkehr Au westlich vom Mühlbach

Schwärzlegraben – Feldweg zwischen Betlinshausen und Bellenberg

und Kreisstraße NU 9 Von Betlinshausen nach Tiefenbach

NU 9 Von nach Tiefenbach , Wilhelm-Busch-Ring

, Wilhelm-Busch-Ring Mozartstraße gegenüber Kindergarten (Stadtpiraten)

Hans-Nägele-Straße am Spielplatz

am Spielplatz Tiefenbacher Weg

Südliche Halde Ecke Friedenstraße

Jedesheimer Kirchweg an der Brücke auf der Ostseite

Kirchweg an der Brücke auf der Ostseite Jedesheim , Industriestraße am Überlaufbecken in

, Industriestraße am Überlaufbecken in Jedesheim , Brunnenstraße Ecke Staatstraße 2031

Aktion Gelbes Band gibt es auch in Dietenheim

Auch die Stadt Dietenheim macht mit bei der Aktion „Gelbes Band – hier darf geerntet werden“. Mitarbeitende der Stadt haben in den vergangenen Tagen städtische Obstbäume mit der gelben Schleife gekennzeichnet. Natürlich gelten auch hier die Regeln der Aktion. Wer pflückt, sollte dabei achtsam gegenüber der Natur und dem Eigentum anderer sein und behutsam mit den Obstbäumen umgehen. Geerntet werden sollte nur, was ohne Benutzung von Leitern oder ähnlichem in Reichweite hängt, auch Früchte vom Boden können aufgelesen werden. Dabei sollte nur so viel, geerntet werden, wie man tatsächlich verbrauchen kann. Und natürlich empfiehlt es sich, zu prüfen, ob das Obst noch gut ist, und es vor dem Verzehr gründlich abzuwaschen. Auch in Dietenheim können private Baumbesitzerinnen und Baumbesitzer an der Aktion teilnehmen. (AZ)