Taucher begrüßen das neue Jahr am Ufer und unter Wasser

Beim Silvester-Frühschoppen hat die Tauchsportgemeinschaft Illertissen Dietenheim (TSGID) ein für den Verein turbulentes Jahr verabschiedet und auf das neue Jahr 2024 angestoßen. Rund 30 Mitglieder kamen, manche sind seit der ersten Stunde dabei. Fünf Taucherinnen und Taucher konnten nicht widerstehen und genossen bei klarer Sicht die Unterwasserwelt des Dietenheimer Sees.

2023 wechselte der Vorstand des TSGID. Es galt, den Verein neu aufzustellen und die Mitglieder zu aktivieren. Zudem gab es Anlass zum Feiern: Die Tauchsportgemeinschaft wurde 35 Jahre alt. Jetzt geht der Blick nach vorn. Im noch jungen Jahr stehen einige Veranstaltungen an: Fasching, Antauchen, Sommerfest, Nikolaustauchen und zum Jahresabschluss der zur Tradition gewordene Silvester-Frühschoppen. Die Termine möchte der Vorstand in der kommenden Woche festlegen. Zudem gibt es wöchentlich Tauchtraining und Schwimmunterricht, in der kalten Jahreszeit in der Bischof-Ulrich-Schule und im Sommer im Dietenheimer See.

Gründungsmitglieder und jüngere Semester kamen beim Silvester-Frühschoppen am Dietenheimer See zusammen. Foto: Sammlung TSGID

Dort fand am windigen letzten Tag des Jahres 2023 wie üblich das Silvestertauchen statt. Am Ufer versammelten sich rund 30 Mitglieder bei Punsch und Weißwürsten unter einer Pergola. (AZ)