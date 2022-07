Illertissen

vor 17 Min.

Dirigent Markus Hubert verabschiedet sich mit spanischen Melodien

Lokal Nach zwei Jahrzehnten hört Markus Hubert als Kirchenmusiker von St. Martin in Illertissen auf. Sein Abschiedskonzert im Festsaal des Kollegs gerät zum musikalischen Höhenflug.

Von Zita Schmid

Am Ende des Konzerts wollten die stehenden Ovationen nicht aufhören. So begeistert war das Publikum vom musikalischen Höhenflug in die Welt spanischer Melodien und von den Darbietungen des Kammerorchesters St. Martin und ihrer Bläser- und Percussion-Verstärkung. Unter der Leitung von Markus Hubert wurde es zum Klangerlebnis und zum emotionalen Abschied des Dirigenten.

