Doppeltes Pech für Autofahrerin in Illertissen

Doppeltes Pech für eine Autofahrerin in Illertissen, und das an Weihnachten: Ein 29-Jähriger hatte am Sonntagabend das Auto der 46-Jährigen angefahren, als er in der Wilhelm-Walker-Straße mit seinem Wagen rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 250 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte dann fest, dass das Auto der Frau zur Entstempelung ausgeschrieben war. Die Beamten legten das Fahrzeug vor Ort still. (AZ)