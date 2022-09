Zwei Autos in Unfall verwickelt – eine Person eingeklemmt

Zum einem Unfall mit zwei Autos ist es am Montagabend auf der Staatsstraße 2031 bei Illertissen gekommen. Die Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz.

Ein Unfall hat sich am Montagabend auf der Staatsstraße 2031 bei Illertissen, auf Höhe des Ortsteils Jedesheim, ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren an dem Unfall zwei Autos beteiligt. In einem Auto befanden sich zwei männliche Insassen, in dem anderen ein Fahrer.

Das Auto mit zwei Insassen landete bei dem Unfall auf dem Dach, dabei wurde der Beifahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischen Hilfsmitteln befreit werden. Alle an dem Unfall beteiligten Personen wurden mittelschwer bis schwer verletzt, nach erstem Anschein jedoch nicht lebensgefährlich, wie es vonseiten der Polizei heißt.

Die Staatsstraße 2031 zwischen dem Ortsende Illertissen und Jedesheim ist derzeit gesperrt, die Aufräumarbeiten dauern an. Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehren Illertissen und Jedesheim sind im Einsatz. (mac, wis)

