Drei Menschen verletzen sich bei Auffahrunfall auf der A7 bei Illertissen

Ein 22-Jähriger fährt am Stauende auf ein Auto auf, das wiederum auf ein anderes geschoben wird. Bei dem Unfall auf der A7 bei Illertissen werden drei Menschen leicht verletzt.

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 haben sich drei Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall am späten Freitagnachmittag auf Höhe des Parkplatzes Tannengarten-West.

Der 22-jährige Fahrer eines Mercedes ist laut Polizei im Stau auf der Überholspur auf einen vor ihm fahrenden VW aufgefahren. Der darin sitzende 42-jährige Fahrer wurde dadurch mit seinem Fahrzeug auf den vor ihm fahrenden Mazda geschoben, an dessen Steuer eine 34-Jährige saß. Da alle drei Fahrzeuge nicht mehr fahrtauglich waren, musste die Überholspur für eine gute Stunde gesperrt werden. Dann gelang es den eingesetzten Feuerwehren aus Weißenhorn und Senden, die Fahrzeuge nach der Unfallaufnahme auf den angrenzenden Parkplatz zu schieben.

Der Fahrer und die Beifahrerin des VW wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in die Klinik in Weißenhorn gebracht. Die Fahrerin des Mazda klagte zwar über Kopfschmerzen, verweigerte allerdings die Mitnahme ins Krankenhaus. Alle drei Autos wurden abgeschleppt. An der Mittelleitplanke entstanden leichte Kratzer. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 23.500 Euro. (AZ)