Dreiste Besucherin sorgt im Illertisser Nautilla für Aufsehen

Im Illertisser Freizeitbad Nautilla gab es einen kuriosen Zwischenfall. Die Polizei musste kommen - wegen einer Frau, die sich offenbar nicht um Regeln scherte.

Eine Frau hat am Dienstagabend im Illertisser Nautilla für Aufsehen gesorgt. Gegen 19 Uhr betrat die 25-Jährige das Freizeitbad und steuerte zunächst den dortigen Badeshop an. Dort nahm sie sich einfach einen Badeanzug und eine Badehose. Dann passierte sie den Kassenbereich, ohne Eintritt zu bezahlen. In der Umkleide zog sie die gestohlene Badekleidung an und ging danach zum Schwimmen.

Polizei lotst Frau aus dem Schwimmbecken im Nautilla Illertissen

Die Mitarbeiter, die auf die Frau aufmerksam geworden waren, sprachen sie an. Der ungebetene Gast weigerte sich aber, aus dem Wasser zu steigen. Erst eine Polizeistreife konnte die 25-Jährige aus dem Schwimmbecken lotsen. Ihr Verhalten bleibt nicht ohne Konsequenzen: Sie erhielt Hausverbot. Außerdem erwartet sie jetzt unter anderem eine Anzeige wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs. (AZ)