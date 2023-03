Dreister Dieb in Illertissen tauscht Fahrrad im Vorbeifahren aus

Ein Unbekannter lässt in Illertissen sein Mountainbike stehen und radelt einfach mit dem offensichtlich hochwertigeren Modell eines anderen Mannes weiter.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Illertissen sein Fahrrad kurzerhand gegen ein anderes ausgetauscht, dass ihm wohl besser gefiel. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag an einer Baustelle in der Robert-Hansen-Straße. Ein Bauarbeiter hatte dort sein blau-schwarzes Mountainbike der Marke Bulls unversperrt an einem Container abgestellt. Gegen 15.30 Uhr kam ein anderer Radfahrer an der Baustelle vorbei. Der Unbekannte stellte sein blau-silbernes Mountainbike der Marke Phoenix ab und tauschte es gegen das offensichtlich hochwertigere Rad des Bauarbeiters aus. Mit diesem fuhr der Täter einfach davon.

"Das ist mein Fahrrad", behauptete der Dieb und fuhr davon

Arbeitskollegen des Eigentümers beobachteten den Diebstahl und riefen dem Unbekannten noch nach. Dieser reagierte lediglich mit der Aussage: "Das ist mein Fahrrad!“. Der Dieb entkam unerkannt, die Bauarbeiter konnten keine Personenbeschreibung abgeben. Das zurückgelassene Mountainbike stellten die herbeigerufenen Polizeibeamten zur Spurensicherung sicher. Die Polizei Illertissen bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/96510. (AZ)