Dreister Diesel-Dieb zapft 400 Liter Sprit ab

Noch ist unklar, wer Kraftstoff aus einem Sattelzug auf dem Parkplatz Reudelberger Forst-Ost nahe Illertissen abgezapft hat. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein 29-jähriger Berufskraftfahrer aus dem Landkreis Borken ist am vergangenen Dienstagabend auf der Autobahn A7 unterwegs gewesen. Am späten Abend erreichte er gegen 20.15 Uhr den Parkplatz Reudelberger Forst-Ost nahe Illertissen und übernachtete dort in seinem Lastwagen. Als der Fahrer nach seiner nächtlichen Ruhepause am Morgen um 6.45 Uhr weiterfahren wollte, fehlte Diesel im Tank seine Fahrzeugs. Das teilt die Polizei mit.

Der Täterin oder dem Täter ist es gelungen, aus dem unverschlossenen Tank etwa 400 Liter Sprit unbemerkt abzuzapfen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 08331/100311 zu melden. (AZ)