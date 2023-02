Dringend gesucht: Tafel Illertissen braucht Fahrer

Die Arbeit bei der Tafel wird immer wichtiger. Jetzt sucht das Team dringend weitere Unterstützung.

Nach wie vor sind viele Menschen auf die Tafeln in der Region angewiesen. Mit der steigenden Nachfrage brauchen die Tafeln aber auch mehr Helfer, die sich engagieren. Aktuell sucht die Illertisser Tafel Unterstützung.

"Wir möchten ab Anfang März eine neue Abhol-Tour starten", erklärt Leiterin Ulrike Tiefenbach. Zweierteams sollen an Dienstagnachmittagen Waren bei Supermärkten in der Region abholen. Doch dafür braucht die Tafel Fahrer, die - so die momentane Planung - alle drei Wochen etwa zwei bis drei Stunden Zeit haben, um die Fahrten zu erledigen.

Zuletzt erhielten rund 330 Haushalte Lebensmittel von der Illertisser Tafel. Flüchtlinge aus der Ukraine als auch aus Afghanistan machen inzwischen einen großen Anteil aus. Getragen wird das Projekt Tafel Illertissen komplett von Ehrenamtlichen. Wer Lust hat, die Tafel als Fahrer oder Helfer zu unterstützen, kann sich bei Ulrike Tiefenbach melden, Telefon 0176/66883745 oder Mail u.tiefenbach@live.de (AZ)