Drogenfund am Illertisser Bahnhof: 28-Jähriger wird angezeigt

Ein Mann steigt am Bahnhof in Illertissen aus einem Taxi aus. Als er eine Polizeistreife erblickt, hat er es plötzlich eilig, wieder ins Auto einzusteigen.

Bei einer Personenkontrolle am Bahnhof in Illertissen haben Polizisten bei einem 28-Jährigen Marihuana und einen fertig gedrehten Joint gefunden. Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 0.50 Uhr aufgefallen, weil sie sich beim Erblicken der Polizeistreife schnellen Schrittes vom Bahnhof entfernte und wieder in das Taxi steigen wollte, aus dem er zuvor ausgestiegen war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)