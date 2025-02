Durch Eis und Schneesturm zum Neujahrsempfang

Auch in diesem Jahr ließ es sich die Delegation aus der Illertisser Partnerstadt Loket mit Bürgermeister Zdenek Bednar nicht nehmen, zum Neujahrsempfang der Stadt extra anzureisen. Die Anfahrt entpuppte sich jedoch als ein nicht ungefährliches Abenteuer. Es war just der Tag mit den überall herrschenden katastrophalen Verkehrsbedingungen. Die Gruppe kämpfte sich die 400 Kilometer aus Tschechien durch Schneesturm und Glatteis und entschied dabei alle zehn Minuten erneut, doch nicht wieder umzukehren. Dankbar für diesen außergewöhnlichen und anstrengenden Einsatz hießen die Illertisser Freunde ihre Gäste herzlich willkommen und so wurde es ein besonders gelungener Auftakt des neuen Jahres.

