E-Scooter ohne Versicherung in Illertissen aufgehalten

Ein 21-Jähriger wurde mit seinem E-Scooter in Illertissen aufgehalten. Sein Elektroroller war nicht versichert.

Beamte der Polizei Illertissen haben am Sonntagnachmittag eine Verkehrskontrolle durchgeführt und Mängel an einem E-Scooter festgestellt. Im Bereich der Ulmer Straße fiel der 21-jährige Fahrer auf, da er ein ungültiges Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr an seinem Elektrokleinstfahrzeug angebracht hatte. Offenbar wusste er nicht, dass am 1. März ein neues Versicherungsjahr begonnen hatte.

Den 21-Jährigen erwartet deshalb ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrzeuge, welche ein Versicherungskennzeichen benötigen, zum 1. März zwingend mit einem neuen Versicherungsvertrag ausgestattet werden müssen. (AZ)

