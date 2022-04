E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen: Frau will Polizisten täuschen

Die Polizei zieht in Illertissen eine E-Scooter-Fahrerin aus dem Verkehr. Sie versucht nach der Kontrolle vergeblich, einer Anzeige zu entgehen.

Eine 34-Jährige, die mit einem nicht versicherten E-Scooter in Illertissen unterwegs war, ist am Montag einer Kontrolle unterzogen worden. Wie die Polizei Illertissen mitteilt, war an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht. Die 34-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass sie lediglich die Plakette vergessen habe. Sie wurde deshalb aufgefordert, einen entsprechenden Nachweis zu erbringen. Im Nachhinein reichte sie tatsächlich einen gültigen Versicherungsvertrag ein. Es stellte sich allerdings heraus, dass dieser erst nach der Kontrolle abgeschlossen wurde. Die Frau erhält deshalb eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)