Eberhofer-Schauspieler Sebastian Bezzel trauert um seinen Vater Einhard

Mehr als 30 Jahre lang leitete der aus Illertissen stammende Ornithologe Einhard Bezzel die Staatliche Vogelschutzwarte in Garmisch-Partenkirchen.

Für den Landesbund für Vogelschutz in Bayern war er die prägende Figur: Einhard Bezzel, in Fachkreisen weithin bekannter Ornithologe, leitete mehr als 30 Jahre lang die Staatliche Vogelschutzwarte in Garmisch-Partenkirchen. Auch seinen Sohn Sebastian Bezzel kennen viele als Hauptdarsteller in den "Eberhofer"-Krimiverfilmungen. Der Schauspieler trauert um seinen Vater, der jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Was viele nicht wussten: Einhard Bezzel wurde am 26. August 1934 in Illertissen geboren.

Der studierte Lehrer könne als "Vater" der modernen Vogelkunde und des Vogelschutzes in Bayern bezeichnet werden, schreibt der Landesbund für Vogelschutz (LBV). Vogelkundlern in Deutschland war Einhard Bezzel ein Begriff: Er war von 1971 bis 1997 Herausgeber des "Journals für Ornithologie", der ältesten ornithologischen Fachzeitschrift der Welt, von 1996 bis 2007 war er Chefredakteur der Fachzeitschrift "Der Falke". Er veröffentlichte mehr als 500 Fachartikel und zahlreiche Bücher.

Einhard Bezzel war Bayerns einflussreichster Vogelkundler

In der Zeit von 1966 bis 1978 habe Bezzel als Vorsitzender des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der LBV vom Vogelschutzverein mit Nistkästen und Volieren zu einem ökologisch denkenden Verband für Arten- und Biotopschutz entwickelt hat.

Sebastian Bezzel spielt den Eberhofer in den beliebten Verfilmungen der Krimis von Rita Falk. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

"Wie kein anderer steht Einhard Bezzel für die Einführung fachlicher Grundlagen in den Vogelschutz in Bayern. Bezzel hat die Wissenschaft als Grundlage genutzt, um den Vogelschutz neu zu betrachten und Vögel nicht mehr in Nützlinge und Schädlinge zu unterteilen", erläutert der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer. „Mit dem Tod von Einhard Bezzel verlieren wir den vielleicht besten und einflussreichsten Vogelkundler in der bayerischen Geschichte. Einhard Bezzel hat nicht nur den LBV geprägt, sondern auch wie kaum ein anderer über Jahrzehnte die Vogelkunde und den Vogelschutz im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus."

Bezzel habe mit seinem Lebenswerk nicht nur die fachlichen Grundlagen für Vogelschutz in Bayern in die Moderne gebracht, sondern Vogelschutz und Begeisterung für Vögel salonfähig gemacht. Norbert Schäffer: "Wenn ich heute – ohne belächelt zu werden – sagen kann, dass ich als Vogelschützer arbeite und in meiner Freizeit Vögel beobachte, dann ist das vor allem Dr. Einhard Bezzel zu verdanken." (AZ)