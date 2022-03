Illertissen

Edwin Sannwald hat ein offenes Ohr für die Sorgen der Illertisser

Wer Sorgen loswerden will oder einen Rat sucht, findet bei Edwin Sannwald ein offenes Ohr. Der Sozialarbeiter steht dafür innerhalb der Pfarreiengemeinschaft Illertissen ehrenamtlich zur Verfügung.

Plus Sozialarbeiter Edwin Sannwald bietet nach pandemiebedingter Pause wieder ehrenamtlich Gespräche in Illertissen an. Jeder kann mit seinen Problemen zu ihm kommen.

Von Regina Langhans

Der Mensch ist auf Gespräche ausgerichtet und Internet oder Bücher können diese nicht ersetzen, das weiß Edwin Sannwald, Diplom-Sozialarbeiter (FH), aus Erfahrung. Seit zehn Jahren ist er in der Pfarreiengemeinschaft Illertissen ehrenamtlich beratend tätig. Nun nimmt der 75-Jährige nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause sein Gesprächsformat „Offenes Ohr“ wieder auf, erstmals am Samstag, 19. März. Im Zwei-Wochen-Rhythmus leiht er dann nach schriftlicher oder telefonischer Anmeldung vorab im Pfarrbüro im Benefiziatenhaus Ratsuchenden von 10 bis 12 Uhr sein Ohr.

