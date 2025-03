Ehepaar kritisiert Illertissen: Stellt die Stadt falsche Rechnungen?

Mit der Arbeit war der Rentner hochzufrieden: „Die Reparatur war top“, betont er. Auch an den Kosten habe er sich nicht gestört, beteuert er. Nur die Rechnung fand er nicht in Ordnung. Der Illertisser und seine Frau legten Widerspruch ein. 350 Euro plus Mehrwertsteuer-Pauschale sollte das Ehepaar bezahlen, nachdem eine defekte Wasserleitung von der Straße zum Haus repariert worden war. Im Bescheid der Stadt ist ein „bauseits erstellter Rohrleitungsgraben“ aufgeführt. Nur: Den gab es nie. Das Ehepaar wehrte sich mit Erfolg – und wehrt sich jetzt wieder, gegen die nächste städtische Rechnung.

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ehepaar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis