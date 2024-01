Illertissen

vor 31 Min.

Ehrung, Lied und viel Applaus für einen "menschlichen Glücksfall" in Illertissen

Plus Bürgermeister Eisen blickt beim Neujahrsempfang in der Schranne nicht zurück und nach vorn – und er verleiht eine Auszeichnung mit vielen Besonderheiten.

Von Sebastian Mayr

Wolfgang Ostermann hat im Illertisser Stadtrat oft als Letzter zu einem Thema gesprochen. Er hat es verstanden, Diskussionen zusammenzufassen und den Schlusspunkt zu setzen, so beschreibt es nicht nur Bürgermeister Jürgen Eisen. Am Sonntagabend setzt Ostermann einmal mehr den Schlusspunkt, aber nicht zu einer Debatte. Mit einem "Jetzt ist dann gut", beendet der langjährige Stadtrat den lang anhaltenden Beifall. Zuvor hat er auf besondere Weise eine besondere Auszeichnung erhalten.

Eigentlich zeichnet die Stadt alle sechs Jahre ehrenamtlich aktive Illertisser Bürgerinnen und Bürger aus. Im Mai 2023 sind 29 Frauen und Männer mit der Ehrennadel und mit der Bürgermedaille in Gold und Silber ausgezeichnet worden. Am Sonntag weicht Jürgen Eisen vom seit Jahren etablierten Ablauf des Neujahrsempfangs in der Schranne ab. Er verleiht Wolfgang Ostermann für dessen Einsatz in der Kommunalpolitik und für die Gemeinschaft die Bürgermedaille in Gold. "Menschlich und kommunalpolitisch war er schlicht ein Glücksfall", sagt Eisen über den Mann, der sein Engagement im Herbst aus persönlichen Gründen beendet hat. Dass der vormalige zweite Bürgermeister und SPD-Politiker die Bürgermedaille erhält, hat der Illertisser Stadtrat einstimmig am 2. Januar in einer Sondersitzung beschlossen, verrät Eisen.

