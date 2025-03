Ehrung mit dem zweiten Goldenen Meisterbrief

Die Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen ehrte den ehemaligen Jedesheimer Reinhold Miller mit seinem zweiten Goldenen Meisterbrief für seinen Beruf als Gas- und Wasser-Installateurmeister.

Miller gründete mit drei Meistertiteln 1972 am Stelleweg 2 in Jedesheim im Außenbereich einen neuen Handwerksbetrieb. 1980 verlegte er seinen Handwerksbetrieb nach Esslingen am Neckar. Als Gründe gibt der Handwerker drei tödliche Unfälle am Stelleweg mit seinen Kindern und die Haltung der Gemeinde Jedesheim an, als er seinen Betrieb innerhalb des Orts an die Illertisser Straße verlegen wollte.

Den in Esslingen neu gegründeten Handwerksbetrieb Jokesch-Miller SHK führt heute sein Stiefsohn Michael Jokesch mit 17 Mitarbeitern, Reinhold Miller ist Seniorchef.

Der Kreishandwerksmeister von Esslingen-Nürtingen gratulierte Reinhold Miller, dem in seiner neuen Heimat politisch und kulturell engagierten Jubilar, zu seiner außergewöhnlichen Leistung als Handwerker.

