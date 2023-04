Wie ein Cowboy: Eigentümer fängt Kalb auf der A7 mit "Lasso" ein

Ein Galloway-Kalb überwindet drei Weidezäune und läuft bei Illertissen auf die A7. Das Tier macht es Polizei und Autobahnmeisterei nicht einfach.

Wildwest-Szenen auf der Autobahn bei Illertissen: Mehrere Polizeistreifen und die Autobahnmeisterei sind am Freitagmorgen auf der A7 im Einsatz gewesen, um ein Kalb einzufangen. Über den Notruf war die Polizei gegen 6.40 Uhr über ein offensichtlich ausgebrochenes Tier informiert worden, das in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Illertissen gesichtet wurde.

Dem Polizeibericht zufolge machten sich mehrere Streifen der Dienststelle in Illertissen und der Autobahnpolizei Memmingen zusammen mit Beschäftigten der ebenfalls informierten Autobahnmeisterei Vöhringen auf die Suche nach dem Ausreißer. Wie der Eigentümer später erzählte, handelte es sich um ein sogenanntes Galloway-Kalb, welches drei Weidezäune überwunden hatte. Dann lief es über die Anschlussstelle Illertissen auf die Autobahn. Dort konnte das Kalb in Fahrtrichtung Süden von der Autobahnmeisterei aufgefunden werden. Das Tier lag in einem Gebüsch. Dort blieb es jedoch nicht.

Die Autobahn musste für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden

Wie die Polizei weiter mitteilt, stand das Kalb wieder auf und lief mitten auf der Fahrbahn weiter in Richtung Memmingen. Unterdessen war der Eigentümer des Tieres ausfindig gemacht worden. Dem 63-Jährigen gelang es schließlich, das Kalb aus dem fahrenden Fahrzeug der Autobahnmeisterei heraus mit einer Schlinge einzufangen. Anschließend band er es an der Mittelschutzplanke fest, bis es mit einem Viehtransporter weggebracht werden konnte.

Zur Absicherung der Einsatzstelle war die Autobahn für etwa 15 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt worden. Glückerweise kam niemand zu Schaden. Auch das Kalb blieb unverletzt. (AZ)