Illertissen

10:07 Uhr

Ein Arzt aus Illertissen und seine schwierige Nachfolger-Suche

Plus Seit 25 Jahren praktiziert Dr. Christoph Reichert in Illertissen. Er ist 67 Jahre alt und hat das Rentenalter erreicht. Wie geht es mit seiner Praxis weiter?

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Weiße Hose, blaues, legeres T-Shirt. Dr. Christoph Reichert sitzt am Schreibtisch und tippt Einzelheiten eines Gesprächs mit seinem letzten Patienten des Tages in den Computer. Ein kleines Lächeln, ein kleiner Seufzer, ein kleiner Satz, "für heute ist Schluss", ein bisschen Erleichterung schwingt in den Worten mit. Hinter ihm liegt ein langer Arbeitstag. Die Praxis öffnet morgens um 8 Uhr, aber er ist eine Stunde früher da, "die Dinge müssen ja in der Praxis in Gang gesetzt werden". Dann geht es bis 13 Uhr. Am Nachmittag ist der Mediziner wieder bis 16 Uhr präsent, oft auch länger. Reichert ist 67 Jahre alt - und hat damit das Rentenalter erreicht. Wie bei vielen anderen Medizinern auf dem Land stellt sich für ihn die Frage: Wie geht es jetzt mit der Praxis weiter?

Eigentlich könnte der Dermatologe dieses Jahr Jubiläum feiern. Seit 25 Jahren führt er seine Hautarztpraxis in Illertissen. Die Lage, so sagt Reichert, ist gut, gleich am Bahnhof. Die Menschen, die fachärztliche Hilfe brauchen, haben bisweilen weite Wege hinter sich. Im Kreis Neu-Ulm gibt es insgesamt sieben Ärztinnen und Ärzte, die im Fachbereich Dermatologie tätig sind, sagt auf Nachfrage der stellvertretende Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern, Dr. Axel Heise. Fünf in Neu-Ulm, einer in Senden und einer in Illertissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen