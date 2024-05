Ein besonderes Etikett für die traditionelle Kinderfest-Limo

Details wie Pfand, Sicherheit oder Verzehrgutschein für das Historische Kinderfest am 6. Juli sind geregelt. Eine Besonderheit erinnert an den Auftakt 1909.

Letzte Details hat das Kinderfestkomitee mit dem Organisationsteam aus Ansgar Batzner, Kulturreferentin Susanne Schewetzky sowie Personen von den vier Grundschulen, dem TSV, weiteren Vereinen und Ehrenamtlichen jetzt noch festgelegt. Dann sollte alles passen bis zum Samstag, 6. Juli, wenn nach coronabedingtem Aussetzen wieder ein Historisches Kinderfest in Illertissen stattfindet. Die Erinnerungen an 2016 lägen zurück, viele Lehrkräfte und Freiwillige seien ganz ohne Kinderfest-Erfahrung, weiß Helga Sonntag, Zweite Bürgermeisterin. Zu planen sind der historische Umzug, Verpflegung, Spielstationen. Das nächste Treffen am Donnerstagabend vor dem Kinderfest gilt nur noch der hoffentlich guten Wetterprognose, um grünes Licht zu geben.

Die vergleichsweise frühe Entscheidung ist fürs Vorbereiten und Schmücken der Wagen nötig, was sonst nicht zu bewerkstelligen wäre. Zum Beispiel der Gemüsewagen, für den der örtliche Obst- und Gartenbauverein die Ware erst frisch besorgen muss, damit das Dekorieren beginnen kann. Als Vorsitzende informierte Ingeborg Remiger auch, dass bevorzugt nach haltbarem Gemüse Ausschau gehalten werde, um es später noch verzehren zu können. "Das ist die große Sorge unserer Mitglieder, hinterher noch brauchbare Lebensmittel nicht wegwerfen zu müssen", so Remiger. Es könnten die Illertisser Tafel oder die Initiative Lebensmittelretter davon profitieren. Mit dem Schmiedewagen, der sich in die Gruppe der dargestellten alten Handwerkszünfte reiht, übernimmt der Verein ein weiteres Gefährt, indem er ihm den adäquaten Blumenschmuck verpasst. Remiger freut sich, dass zum Kinderfest auch der Umzug wieder stattfinden kann. Er sei stets mit viel ehrenamtlichem Engagement und Einsatz der Schulen verbunden. "Wenn wir nach der Coronapause die Traditionen jetzt nicht aufgreifen, verlieren sie sich", argumentiert die Vorsitzende.

Das Historische Kinderfest in Illertissen im Überblick 1 / 3 Zurück Vorwärts Der Umzug beginnt am Samstag, 6. Juli, mit der Aufstellung in der Friedhofs-/Mozartstraße. Die Route führt von 13.30 Uhr an es über Unteren Graben und Martinsplatz, dann rund um den Marktplatz, weiter über Hauptstraße, Rathaus, Auf der Spöck, Schützenstraße, Friedenstraße und Oberen Graben zum Marktplatz.

Die Stationen in der Spielstraße vom Marktplatz zum Martinsplatz sind von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Festabend an der Schranne beginnt um 18 Uhr und endet um 23 Uhr (lor)

Historischers Kinderfest in Illertissen fand 1909 erstmals statt

Das Kinderfest in Illertissen geht auf ein Vermächtnis des Fabrikanten Jacob Riegel zurück. Nach seinem Tod 1908 fand es 1909 auf Grundlage der gestifteten 5000 Mark zum ersten Mal statt. Zuzüglich einer Wurstsemmel und Limonade für die Kinder sowie 100 Liter Freibier für die Turner, wenn sie sich an der Veranstaltung beteiligten.

Daher zeigt sich Remiger ganz begeistert von der Idee des örtlichen Getränkelieferanten, erstmals eine Kinderfestlimo anzubieten. Nicht fehlen darf infolgedessen auch ein Kinderfestbier. Damit stand im Gremium auch die Frage nach der Flaschenrückgabe im Raum. Nach ausführlicher Diskussion bestand Konsens zu einem Euro Pfand, wobei jede Verkaufsbude ihre eigenen Bons erstellen und Leergut zurücknehmen soll, damit nicht zum Schluss einzelne Stände von der Rückgabe überrollt würden. Der Verzehrgutschein für die Kinder aller Illertisser Grundschulen wurde auf fünf Euro angehoben. Damit wären die Kosten von Limo (1,50 Euro) und Wurstsemmel (3,50 Euro) oder Pommes (2,50 Euro) abgedeckt. Das Pfandgeld von einem Euro sollte den Kindern mitgegeben werden, befand das Komitee.

Weitere Kinderfest-Accessoires sind die bereits in Umlauf befindlichen motivisch bedruckten Bierfilze sowie eventuell einheitliche Leibchen für Mithelfende an Ständen und Stationen beziehungsweise Kinderfest-Logos zum Anheften und T-Shirts für eine eigene Gruppe ehemaliger Schulkinder aus Illertissen und den Stadtteilen. Sie konnten sich bei Interesse zum Mitlaufen anmelden, weil das Historische Kinderfest 2020 coronabedingt ausgefallen war. Worüber sich Ansgar Batzner am meisten freut, ist das "so noch nie dagewesene Spiele-Angebot".

Route, Spiele, Teilnehmende: So wird das Historische Kinderfest 2024 in Illertissen

Weitere Details im Überblick: