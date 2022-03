Ein Betrunkener wehrt sich mit Schlägen gegen die Polizei

Der Mann belästigt zunächst einen Gastwirt. Als die Polizei die Situation klären will, reagiert der Betrunkene aggressiv.

In der Nacht zum Sonntag hat sich der Betreiber einer Gaststätte in der Spitalstraße nicht anders zu helfen gewusst, als die Polizei zu verständigen. Ein aggressiver, stark alkoholisierter Mann wollte mehrfach das Lokal betreten, was ihm der Wirt untersagte. Dies wollte der 27-Jährige jedoch nicht akzeptieren.

Als die Polizei dazu kam, zog es der Mann allerdings dann doch vor, sich zu entfernen. Nachdem ihn die Polizisten eingeholt hatten, sollten seine Personalien erhoben werden. Da sich der Alkoholisierte weigerte, wollten ihn die Beamten nach Ausweisdokumenten durchsuchen. Dagegen versuchte sich der 27-Jährige mit Schlagen und Sperren zur Wehr zu setzen.

Erst mithilfe von weiteren Streifenwagenbesatzungen konnte der Mann in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Auch als er in die Zelle gebracht wurde, leistete der 27-Jährige erneut starken Widerstand. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten. Der Beschuldigte wurde gegen 6 Uhr morgens aus dem Gewahrsam entlassen. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)