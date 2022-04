Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch in Illertisser Firmen

Gleich zweimal hat jemand am Wochenende versucht, in Illertisser Firmen einzubrechen. Einmal erfolgreich. Das weiß die Polizei über die Vorfälle.

In Illertissen sind Unbekannte in eine Firma in der Memminger Straße eingebrochen. Die Tat soll sich zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, ereignet haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde vermutlich eine Schiebetür gewaltsam geöffnet, wodurch der Zugang zu den Räumlichkeiten gelang. Aus einer Registrierkasse entwendete der Täter oder die Täterin Bargeld. Außerdem wurde ein Schlüsselkasten geöffnet und daraus der Safe-Schlüssel entnommen. Da nach Angaben der Illertisser Polizei der Schlüssel abbrach, konnte der Safe wohl nicht geöffnet werden. Der oder die Unbekannte ergaunerte Geld im unteren dreistelligen Bereich. Es entstand ein geringfügiger Sachschaden.

Ein weiterer Einbruchsversuch in Illertissen scheiterte

Und auch in eine Werkstatt im Saumweg versuchte ein Unbekannter oder eine Unbekannte einzubrechen. Das soll wohl zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 5.50 Uhr, passiert sein. Die Person hebelte zunächst ein Fenster auf und betrat dadurch das Objekt. Weiter konnte sie jedoch nicht vordringen, da eine innen liegende Tür versperrt war. Ein Versuch, die Metalltür aufzuhebeln, scheiterte wohl. Der oder die Unbekannte ging in diesem Fall leer aus.

Ob die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Polizei Illertissen bittet, sachdienliche Hinweise unter Telefon 07303/96510 abzugeben. (AZ)