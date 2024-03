Illertissen

Ein Hoch auf die Bohnen-Vielfalt beim Illertisser Saatgutmarkt

Plus Der Saatgutmarkt im und um das Museum der Gartenkultur in Illertissen hat heuer insbesondere Einblicke in die Welt der Hülsenfrüchte geboten. Es wurde eifrig getauscht.

Von Regina Langhans

Bestes Frühlingswetter, Blasmusik und gute Laune haben den zehnten Illertisser Saatgutmarkt im und um das Museum der Gartenkultur begleitet. Lange Wege für winzige Ware wurden in Kauf genommen: Besucher und Aussteller aus der näheren Umgebung, aber auch vom Bodensee, aus dem Allgäu oder bis aus Augsburg fanden sich auf der Jungviehweide ein. Die Verköstigung hingegen war regional, etwa Bratwurst mit selbst angebautem und hergestellten Senf aus Emershofen. Unter der reichen Auswahl an Samen für Gemüse oder auch Saatkartoffeln stellten diesmal die Bohnen einen Schwerpunkt dar: Angefangen beim Vortrag zur Hülsenfruchtvielfalt von Patrick Kaiser vom „Genbänkle“ aus Tettnang über die sortenreiche Bohnenausstellung aus dem Nachlass von Eckehard Schauz bis hin zur Verpflegung mit kräftiger Bohnensuppe.

Gartenkultur live: Illertisser Saatgutmarkt begeistert Jung und Alt

Gerichte mit Bohnen hätten zu 70 Prozent die Ernährung unserer Vorfahren ausgemacht, bis die Bohnen quasi von den Kartoffeln abgelöst wurden, informierte Patrick Kaiser. Das Kultivieren der Bohnen geht in die vorchristliche Zeit zurück und fand in Asien, aber auch in Mittelamerika, besonders in Mexiko, statt. Der ausgewiesene Fachmann wollte den Anbau der unterschiedlichen Sorten wärmstens empfehlen. Bohnen ließen sich auch nach dem ersten Salat noch einsetzen, etwa in Kombination mit Mais, sodass sich die Pflanzen an den Stängeln hochranken könnten. Als sogenannte Leguminosen filtern Bohnen durch Symbiose mit Mikroorganismen Stickstoff aus der Luft und bilden Ersatz für Kunstdünger.

