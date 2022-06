Illertissen

17:00 Uhr

Ein Kabarett-Abend rund um Schimmel, Schule und Schliersee

Manchmal ist es zum Haare raufen, was Christine Eixenberger alles zustößt. Dem Publikum in Illertissen machen die Geschichten aber Spaß.

Lokal Christine Eixenberger erntet auf der Schwabenbühne Illertissen tosenden Applaus. Und zum Schluss gibts sogar ein Lied.

Von Alfred Grimm

Die Schwabenbühne stand am Wochenende ganz im Zeichen des Humors: Nachdem Willy Astor am Freitag die Jubiläumsveranstaltung „40 Plus 1“ der Schwabenbühne Roth- und Illertal eröffnet hatte, setzte die bekannte Kabarettistin und Schauspielerin Christine Eixenberger am Sonntagabend den Schlusspunkt.

