Ein Kirchenrenovierer, Bordpfarrer und Schafkopfspieler feiert Priesterjubiläum

Lokal Franz Schmid aus Illertissen feiert am Sonntag das Goldene Priesterjubiläum in seiner Heimatpfarrei St. Martin. Ein Rückblick auf seine Stationen und Erlebnisse.

Franz Schmid war 50 Jahre lang ein umtriebiger Seelsorger, bevor er vor einigen Monaten nach Illertissen zurückkehrte und ins betreute Wohnen im Rosengarten der Caritas einzog. Er verantwortete Kirchenrenovierungen, war Dekan von Schwabmünchen und Lindau, aber auch Bordpfarrer auf Kreuzfahrtschiffen, Sänger bei bedeutenden Kirchenkonzerten und mehr. Bis heute pflegt der Geistliche seine Schafkopfrunde. Am kommenden Sonntag, 19. Juni, um 10.30 Uhr feiert Schmid in der Illertisser Stadtpfarrkirche St. Martin sein Goldenes Priesterjubiläum. Doch nicht die Sensationen zählen für ihn, sondern dass er jeweils zur Stelle sein konnte, wenn er gebraucht wurde. Darüber empfinde er eine innere Zufriedenheit, sagt Schmid.