Illertissen

vor 31 Min.

Ein Kölsche Jung in Illertissen: Schuster Josef Roitzheim wird 95

Plus Josef Roitzheim ist selbst an seinem hohen Geburtstag um flotte Sprüche nicht verlegen. Dafür ist der Senior des gleichnamigen Schuhladens in Illertissen bekannt.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Josef Roitzheim ist aus dem Illertisser Stadtbild kaum wegzudenken, schon wegen seiner flotten Sprüche im Kölsch Platt, die der Senior – inzwischen mit Rollator unterwegs – immer noch drauf hat. Auch in seinem Schuhladen in der Rau-Passage an der Hauptstraße, den längst die jüngere Tochter führt, lässt er sich gelegentlich blicken. Jupp, wie er in seiner rheinländischen Heimat genannt wird, nutzte den Besuch des Zweiten Bürgermeisters Wolfgang Ostermann anlässlich seines Geburtstags gleich für eine Unterhaltung im heimatlichen Idiom, denn auch Ostermann spricht Kölsch. Neben den Präsenten der Stadt überbrachte er dem Jubilar als persönliches Geschenk einen roten Fan-Becher mit dem Logo des FC Köln.

Dass es den der „Kölsch Sproch“-verbundenen Rheinländer nach Illertissen verschlug, war zunächst seinem beruflichen Werdegang geschuldet und später der Familie. Josef Roitzheim wurde am 9. Juli 1928 in Rheinbach in Nordrhein-Westfalen geboren. Als Zweitgeborener eines Schuhmachermeisters wollte er lieber Kaufmann werden. „Schuhmacher verdienen zu wenig“, war seine Begründung. Aber dann kam sein Bruder im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Josef Roitzheim sollte die eingeführte Werkstatt übernehmen, was er eigentlich nie wollte. So aber machte er noch als 21-Jähriger in zwei Jahren die Schusterlehre und spezialisierte sich auf Schuhorthopädie, wobei es ihn nach Ulm in ein Fachgeschäft für Orthopädie-Schuhtechnik verschlug. Die Meisterschule absolvierte er in Reutlingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen