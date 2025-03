Ein Stummfilm gibt den Auftakt zu ganz viel Musik in St. Martin

Ausgerechnet ein Stummfilm eröffnet Samstagabend, 22. März, die Reihe der musikalischen Veranstaltungen in der Pfarrei St. Martin in Illertissen: Es läuft „Der Galiläer“. Still bleibt es an dem Filmabend in der Stadtpfarrkirche trotzdem nicht, weil Kirchenmusiker Wolfram Seitz die Vorführung auf der Jann-Orgel musikalisch in Szene setzt. Die Veranstaltungen des Förderkreises für Kirchenmusik und klassische Musik beinhalten neben Orchestermessen zu Gottesdiensten weitere Formate und Konzertorte. Dabei treten Kirchenchor, Kammerchor, Kammerorchester von St. Martin sowie Gastsolistinnen und Gastsolisten auf.

Der Organist verrät, dass das Begleiten von Stummfilmen zu seinen Vorlieben zähle, die er immer wieder gerne aufgreife. Der Bereich stellte auch einen Teil seines Studiums dar. Nun will Seitz diese Musikgattung des beginnenden 20. Jahrhunderts, als Stummfilme in Lichtspielhäusern auf sogenannten Theaterorgeln begleitet wurden, in der Illertisser Kirche aufleben lassen. Worauf es bei dieser Kunst ankommt? „Den Aufbau und die Dramaturgie des Films erfassen“, sagt Seitz. Dann mache er sich Notizen und lege Eckpunkte für seine Improvisation fest, um einen roten Faden zu bekommen.

Illertissen: Wolfram Seitz stellt Musikprogramm in St. Martin vor

Noch eine weitere Besonderheit fällt in der Programmvorschau auf: Die traditionelle Brunnenhofserenade muss wegen der Sanierung von Turm und Kirchhof ausweichen und wird gewissermaßen zur Schlosshofserenade geadelt: Das Open-Air-Konzert soll passenderweise mit Musik von Barockkomponisten vor dem französischen Anbau der Herren von Vöhlin stattfinden.

So hat Wolfram Seitz, je nachdem Organist, Dirigent, künstlerischer Leiter oder alles in einem, mit Freundeskreisvorsitzenden Hans Scherrer wieder ein spannendes Programm zusammengestellt. Dazu eine Vorschau:

Samstag, 22. März, 19.30 Uhr: Stummfilm „Der Galiläer“ in der Originalversion von 1921 in der Stadtpfarrkirche, an der Orgel Wolfram Seitz.

Freitag, 18. April, 20 Uhr: Karfreitagskonzert, der Kammerchor führt die Matthäuspassion von Heinrich Schütz a cappella in der Stadtpfarrkirche auf. Die Solisten heißen Dong-Jin Choi (Bass) und Berthold Schindler (Tenor).

Sonntag, 29. Juni, 19 Uhr: Der Kammerchor führt im Pfarrsaal die Liebeslieder von Johannes Brahms auf. Am Klavier begleiten Ute und Akira Sagawa.

Sonntag, 6. Juli, 20 Uhr: Serenade im Hof des Vöhlinschlosses mit dem Kammerorchester, bei schlechtem Wetter in der Kollegsaula. Auf dem Programm steht unter anderem die Orchestersuite in h-Moll von Johann Sebastian Bach mit der durch den Part auf der Soloflöte bekannten Badinerie. Aber auch die Wasser- und Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel wird zu hören sein.

Samstag, 15. November, 19 Uhr: Kirchenkonzert zum Patrozinium mit der Sinfoniekantate „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn Bartholdy in der Stadtpfarrkirche. Es treten auf der Kirchenchor und das Kammerorchester.

Sonntag, 21. Dezember, 16 Uhr und 18 Uhr: Geistliche Musik zum 4. Advent in der Kapelle des Vöhlinschlosses.

Samstag, 27. Dezember, 18 Uhr: Weihnachtskonzert in der Stadtpfarrkirche, Kammerchor und kleine Besetzung des Kammerorchesters.

Mittwoch, 31. Dezember, 22 Uhr: Silvesterkonzert in der Stadtpfarrkirche.

Neben der jeweils am zweiten Samstag eines Monats stattfindenden Livemusik am Carillon zur Marktzeit gibt es weitere Pläne, etwa mit dem Gastspiel eines international bekannten Carillonneurs. Die Konzerte sind teils eintrittsfrei, wobei eingenommene Spenden in die Turmsanierung fließen.