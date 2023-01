Illertissen

Ein Tüftler aus Illertissen macht die Gastro-Branche digitaler

Wolfgang Gerst aus dem Illertisser Stadtteil Au hat sich eine App ausgedacht, über die Gastronomiebetriebe mit Servicekräften von Display zu Display in Kontakt treten können.

Plus Wolfgang Gerst hat eine App erfunden, die Angebot und Nachfrage im Service schneller koordinieren soll. Dabei geht es ihm besonders um Wertschätzung für den Job.

Von Regina Langhans

Im Gastronomiebereich kriselt es: Corona-Einbußen, Fachkräftemangel, mangelnde Wertschätzung für die Berufe. Wolfgang Gerst aus dem Illertisser Stadtteil Au hat sich in der gebeutelten Branche umgeschaut. So wie es ist, müsste es gar nicht sein, findet der ausgebildete Polizeibeamte. Nun hat er eine App erfunden, mit der er die Gastronomie revolutionieren will, ein Stück weit zumindest.

