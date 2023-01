Ein turbulenter Ausflug nach Paris mit der Schwabenbühne

Plus Die Boulevardkomödie "Das Sparschwein" beschert der Schwabenbühne in Illertissen viele Lacher und großen Applaus bis zum verblüffenden Schluss.

Einmal mehr hat die Schwabenbühne Illertissen vorgeführt, wie sehr Interessenskonflikte das Lebenselixier allen Komödiantentums darstellen. So hatte das Publikum bei der Premiere der Boulevardkomödie "Das Sparschwein" (La Cagnotte) von Anfang an viel zu lachen, bis zum verblüffenden Schluss.