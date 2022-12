Einbrecher durchsuchen Reihenhaus in Illertissen nach Wertgegenständen

Ein oder mehrere Täter hebeln ein Fenster im zweiten Stock eines Wohnhauses in Illertissen auf und schauen sich nach Beute um. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In den Abendstunden des Mittwochs haben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus an der Dr.-Otto-Bohl-Straße in Illertissen verschafft. Dem Polizeibericht zufolge wurde zunächst ein Fenster im zweiten Obergeschoss aufgehebelt, anschließend wurden mehrere Möbelstücke nach Wertgegenständen durchsucht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Einbruch in Illertissen: Zeugen werden gebeten, bei der Kripo in Neu-Ulm anzurufen

Beamte der Polizeiinspektion Illertissen und des Kriminaldauerdienstes Memmingen schauten sich als erste am Tatort um. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich direkt mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm (Telefonnummer 0731/8013-0) in Verbindung zu setzen. (AZ)