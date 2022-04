Einbrecher hebeln Kellertüre eines Wohnhauses in Illertissen auf

Eine oder mehrere unbekannte Personen verschaffen sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Illertissen und durchwühlen alle Räume. Sie finden eine Uhr und Geld.

In der Siegfried-Ott-Straße in Illertissen ist am Samstag in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Die Tat ereignete sich dem Polizeibericht zufolge zwischen 9 und 16 Uhr. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine Kellertüre auf und gelangten dadurch in das Einfamilienhaus. Dort durchwühlten sie dann sämtliche Räumlichkeiten auf der Suche nach Wertgegenständen.

Einbruch in Illertissen: Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro

Neben einer Armbanduhr entwendeten die Einbrecher schließlich Bargeld. Wie die Polizei weiter mitteilt, entstanden ein Gesamtbeuteschaden im oberen dreistelligen Eurobereich und ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)