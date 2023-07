Einbrecher in Illertisser Firma

Eine Illertisser Firma hat in der Nacht zum Donnerstag unliebsamen Besuch bekommen. Am Tresor scheiterten die Täter jedoch.

In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in das Gebäude einer Firma in der Von-Helmholz-Straße in Illertissen eingebrochen. Über eine gewaltsam angegangene Terassentür gelangten die Einbrecher in das Gebäude und traten dort die Türe zu einem Büroraum auf. Darin befand sich ein Tresor.

Diesen konnten die Täter allerdings laut Polizei nicht öffnen. Somit entstand kein Beuteschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)