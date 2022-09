Illertissen

Einbrecher löst Nebelmaschine in Tankstelle aus: Großeinsatz in Illertissen

Ein Passant wählte in der Nacht auf Freitag den Notruf und meldete eine starke Rauchentwicklung aus der Tankstelle in Illertissen. Tatsächlich handelte es sich aber um Theaternebel.

Von Wilhelm Schmid

Damit hatte der Einbrecher nicht gerechnet: In der Nacht auf Freitag, 2. September, hat ein bislang unbekannter Täter vermutlich kurz vor 2.45 Uhr die Eingangstüre zum Verkaufsraum der Shell-Tankstelle an der Memminger Straße in Illertissen aufgebrochen. Dadurch wurde allerdings nicht nur sofort Alarm mit Sirene und rotem Blinklicht ausgelöst, sondern auch eine Vernebelungsanlage. Diese füllte den gesamten Innenraum des Shops unmittelbar mit dichtem Theaternebel aus.

